„New Bands Festival“-Finale 2023

Das innerhalb des Popnetzes von Jubez, Substage und Tempel ausgespielte Nachwuchsbandfestival geht ins Finale 2023.

Von den 18 angetretenen Bands und Acts spielen die Semifinalisten Carry On Atlas! (Melodic Metal, Juryerster), Faris Badarni (Piano/Electronic, Juryzweiter) und Wishing Wells (Metal, Publikumssieger) vs. Jon Doe (Psychedelic Grooves), Pascal Harkawe (Singer/Songwriter) und The Wasn’t Me’s (Indie-Rock) um den Sieg. -pat