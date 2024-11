„New Bands Festival“-Finale 2024

Das schon über 40 Jahre existente, von Jubez, Substage, Tempel und P8 als Mitglieder des Karlsruher Popnetzes ausgetragene regionale Nachwuchsfestival für Rock- und Pop-Bands und -Acts geht mit sechs Startern in die entscheidende Phase.

Durchgesetzt haben sich über drei Vorrunden und das Semifinale die drei Jurylieblinge Kaipi (Indie-Pop-Rap), Civi Blue & The Second Light Kru (Alternative/Indie Rock/Jazz) und Schlecht (Instrumental Hip-Hop/Jazz) sowie Up In The Gallery (Symphonic Alternative Metal, Vorrunde Publikumspreis/Semifinale Jury-Erster), Canalopi (Indie, Vorrunde & Semifinale Jury-Zweiter) und Fubi (Indierap, Vorrunde Jury-Zweiter/Semifinale Publikumspreis).

Special Guest: die Jurygewinner 2023 Jon Doe, diesen Monat auch in der „Lokalz“-Reihe zu sehen. Gewinner und Publikumsliebling dürfen auf dem nächsten „Fest“ ran, der zweite Jurysieger spielt auf dem „Uni-Fest“. -pat