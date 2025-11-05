„New Bands Festival“-Finale 2025

Das von Jubez, Substage und Tempel ausgetragene Nachwuchsfestival der Region für alle Spielarten der Rock- und Popmusik kürt seinen Jahressieger.

Die Entscheidung fällt zwischen Haphazard (70s Rock), Karlmer (Rock), Etterath (Postmetal) und den Semifinalisten Breathing Mess (Frunge-Rock), Neversix (Funk/Brass) sowie Charly Augustin (Electro-Pop). Traditioneller Special Guest: der Vorjahresgewinner, wobei es für Civi Blue diesmal nur um de Spaß an de Freud geht. -pat