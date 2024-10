„New Bands Festival“-Semifinale 2024

Seit 41 Jahren wird das Nachwuchsfestival der Region für alle Spielarten von Rock- und Popmusik übers Popnetz Karlsruhe von Jubez, Substage und Tempel ausgetragen.

Mit dem P8 als weiterer Konzertlocation und der Alten Hackerei sind seit dieser Runde neue Partner dabei. Das „New Bands Festival“-Semifinale machen Up In The Gallery (Symphonic Alternative Metal), Canalopi und Unsound (Indie), Flightmode (Rock/Pop), Jon Rick (Alternative Rock) sowie Fubi (Indierap) unter sich aus. -pat