„New Bands Festival“-Semifinale 2025
Popkultur // Artikel vom 04.10.2025
Das seit 42 Jahren via Popnetz von Jubez, Substage und Tempel organisierte Nachwuchsfestival der Region für alle Spielarten der Rock- und Popmusik geht ins Halbfinale.
Breathing Mess (Frunge-Rock), The Beat Boyz (Pop/Rock), Sid Kid B (Indie-Rock/-Pop), Neversix (Funk/Brass), Allure (Metalcore) und Charly Augustin (Electro-Pop) machen untereinander aus, wer am 15.11. im Substage um Preise spielt; darunter Studioaufnahmen und Auftritte beim „Fest“, dem „Unifest“ sowie in lokalen Clubs, etwa dem NBF-Partner Alte Hackerei. -pat
Sa, 4.10., 19 Uhr, Jubez, Karlsruhe
