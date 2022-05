New Noise Konzerte plus Caldera Promotions ergibt New Caldera.

Lucas Ell und Alex Füchsel, deren inzwischen eingestelltes NN-Festival und die gleichnamigen Shows seit 2005 das Maß der Karlsruher Hardcore-Dinge sind, bündeln ihre Kräfte fortan mit Nanouk de Meijere, „mainly focused on Heavy Music, Punkrock to Death Metal and everything inbetween“. Der neue Zusammenschluss dieser beiden einschlägig bekannten lokalen Veranstalter hat sich Ende April mit Caliban gleich bestens eingeführt!

Als nächstes auf dem „New Caldera“-Programm stehen im Club Stadtmitte End, Conjurer und Monsphere (Fr, 6.5.), Kadavar (Do, 19.5.), Paleface, Consuvmer und DVST (Fr, 20.5.), die „True Spirit Tour Vol. 5“ mit No Turning Back, Risk It, Redemption Denied und Lifesick (Di, 24.5.) sowie King 810, Cabal, Yavid und Born A New (Fr, 27.5.). Zum Vormerken: Stick To Your Guns (So, 5.6., Stadtmitte) und die Rival Sons (Di, 14.6., Substage). Beginn: jeweils 19 Uhr. -pat