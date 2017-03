New Model Army

Nachdem Justin Sullivans musizierende Parlamentsarmee den krankheitsbedingten Ausfall von Drummer Michael Dean kreativ für den Studio-Live-Zwitter „Between Wine And Blood“ genutzt hat, gehen NMA diesmal planmäßig auf „Winter“-Tour und spielen ihren KA-Gig im Rahmen der „Karlsruher Wochen gegen Rassismus“.

Klangen schon die beiden Vorgänger der seit mehr als drei Jahrzehnten aktiven Alternative-Folk-Legenden mehr nach Morgen- denn Abenddämmerung, weist Album Nummer 14 wieder Parallelen zu den Klassikern „The Ghost Of Cain“ und „Thunder And Consolation“ auf: NMA sind so fresh wie zu besten „51st State“-Zeiten und schaffen dabei das Kunststück, trotz Antikriegsthematik keinen Downer abzuliefern! Support: Dezemberkind. -pat