Für die Indie-Gemeinde war die nach Oliver Cromwells Truppen aus dem englischen Bürgerkrieg des 11. Jh. benannten New Model Army in den 80ern einer der gemeinsamen Nenner.

Justin Sullivan & Co. hatten großen Einfluss auf alle möglichen musikalischen Subkulturen, verkauften aber auch ohne spezifisches Genrepublikum Millionen von Alben. 2019 gab’s mit „From Here“ Studiorelease Nummer 15, auf dem sich NMA erneut in allerbester Verfassung präsentieren und trotz „40th Anniversary Tour“ noch immer so fresh klingen wie zu besten „51st State“-Zeiten! -pat