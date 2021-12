Abgesagt: New Noise Konzerte

Mit dem ausverkauften Gig von Heaven Shall Burn sind New Noise & Them Bones Mitte November wieder ins Konzertgeschäft eingestiegen.

Auch fürs Broilers-Gastspiel (16.12., Tollhaus) gab’s ruckzuck keine Tickets mehr. Nächstes Booking ist Delving (Mi, 8.12. !!!abgesagt!!!), das neue Projekt von Elder-Frontmann Nick DiSalvo. Bevor das noisige Berliner Stoner-Trio Kadavar (Fr, 17.12.) seine vielsagenden „Isolation Tapes“ anschlägt, gibt’s noch einen besonders empfehlenswerten Auftritt von Boysetsfire-Sänger Nathan Gray (So, 12.12., !!!abgesagt!!!), der fünf Tage vor VÖ seines dritten auf softere Klänge fokussierten Soloalbums so manchen neuen „Rebel Song“ in der Setlist haben dürfte. -pat