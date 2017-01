New Noise Konzerte

Die Hip-Hop- und Hardcore-Shows von New Noise gehen auch im Winter weiter.

Nach den Rap-Helden aus den 90ern Spax & Mirko Machine (Sa, 14.1., 19 Uhr, Stadtmitte) kommt am Mi, 25.1. ab 19 Uhr Kool Savas mit Support von Vega & Bosca in die Nordstadt (NCO-Club).

Balance & Composure aus den USA präsentieren ihren Post-Hardcore am Mi, 1.2., 19 Uhr in der Stadtmitte, wo außerdem am 7.2., 19 Uhr Deathmetal aus Leipzig mit Walking Dead On Broadway gespielt wird.

Voll auf die Glocke gibt’s dann am Fr, 10.2. im NCO Club – und zwar schon ab 18 Uhr mit Deezs Nutz, Comeback Kid, First Blood, Hellions, Reality Slap und Get The Shoot. -rw