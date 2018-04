New Noise Konzerte

Aus der lokalen Rap-Radio-Sendung „Fächerstadt-Beats“ entstand vor 15 Jahren, was heute unter dem Namen New Noise für erstklassige HC- und immer wieder auch Hip-Hop-Shows steht.

Damals holte Lucas Ell US-Legenden wie Guru, Jeru The Damaja oder KRS-One in den Durmersheimer Musikclub Lamm oder ins Substage. Und dieses Jubiläum wird gefeiert mit einem Wegbegleiter der allerersten Stunde: Snowgoons-DJ Illegal kommt mit den drei amerikanischen Schwergewichten Nine, El Da Sensei und Edo G auf „Bringing Back The 90’s Tour“ (Di, 8.5.)!

Die Hardcore-Fraktion merkt sich die Europapremierentour der Kanadier No Warning (23.4.) vor, die außerdem ihr erstes Album seit 13 Jahren veröffentlicht haben. Support: Higher Power und Harm Done. -pat