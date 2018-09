Zwei Must-hears stehen als nächstes auf dem sommerpausenlosen Programm der „New Noise Konzerte“.

Zuerst bläst das achtköpfige u.a. als Beatsteaks-Support erprobte Kieler Livemonster Tequila & The Sunrise Gang (Mo, 24.9.) seinem Publikum einen Abgehmix aus Reggae, Ska und Rock entgegen; dann zelebrieren die Emocore-Pioniere Samiam (Sa, 13.10.) aus Kalifornien ihren 30. Bandgeburtstag. Support: The Tips und Destination Anywhere. -pat