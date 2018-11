New Noise Konzerte

Die New Noiser mischen das Karlsruher Konzertprogramm im Spätherbst mit drei Shows auf.

Den Anfang machen die 1972 in London gegründeten Oi-Punk-Väter Cock Sparrer (Fr, 2.11., 19 Uhr), deren Working-Class-Hymnen wie „England Belongs To Me“, „Riot Squad“ oder „Take ’Em All“ man nur selten in kleinen Läden wie der Weißen Rose in Oberreut zu hören bekommt.

Dann schauen Trail Of Lies, Regulate und Candy (So, 4.11., 16 Uhr) vom HC-Festival „Sound Of Revolution“ in Eindhoven für einen Matinee-Gig in der Stadtmitte vorbei; tags drauf geht’s an selber Stelle mit dem Stoner-Quartett Elder (Mo, 5.11., 19 Uhr) in Prog-Rock- und andere psychedelische Soundscapes. -pat