Night Demon, Alte Sau & Mr. Marcaille

Die Amerikaner huldigen mit ihrem authentischen Retrosound der goldenen Ära der New Wave Of British Heavy Metal und ihren Protagonisten wie Iron Maiden oder Judas Priest.

Und das auch auf ihrem neuen Album „Year Of The Demon“ mit derart viel Elan, dass das Trio um Jarvis Leatherby keine Sekunde altbacken klingt (Di, 13.9., 20 Uhr).

Und wer anders könnte bei einer Band wie Alte Sau hinterm Mikro stehen, wenn nicht Jens Rachut, Sänger so mancher Punkband mit irrwitzigem Namen. Um ihn herum ein erlesener Kreis aus der Hamburger Subkultur: Rebecca „Becki“ Oehms (Keyboard), Raoul Doré (Schlagzeug) und als Bassist Thomas Wenzel, einst bei Sternen und Zitronen aktiv. Als Texter und Sänger agiert Rachut hier freier als in anderen Konstellationen wie Dackelblut, Oma Hans oder Kommando Sonne-nmilch, schmeißt in teils schrillem Ton mit Wortfetzen und Satzbausteinen um sich, an die sich nicht selten eine süße Melodie schmiegt. Let’s call it Freak-Folk mit Orgel und HH-Humor (Do, 15.9., 20 Uhr, Nachholtermin vom 14.1.).

Die Arbeit von Dreien auf einen Streich erledigt Mr. Marcaille: Der Franzose jammt als One-Man-Band auf dem klassischen Cello mit Rock’n’Roll-Spirit, während er seine beiden Kickdrums malträtiert und leicht irre ins Mikro bellt (Fr, 16.9., 21 Uhr). -pat