Nils Landgren Funk Unit

„From Shanghai to New Jersey, seen the Kreml, too. Everywhere we go, funkin’ is all we do.“

Nils Landgren und seine Funk Unit haben die Welt gesehen. Und vor allem: Die Welt hat sie gesehen! Als der Stern des Schweden vor einem Vierteljahrhundert aufging war es keine Alltäglichkeit, als europäischer Jazz-Musiker als gleichwertig mit den Kollegen in den USA wahrgenommen zu werden. Landgren hat das umgekrempelt – mit akribischer Arbeit, Talent und dem gewissen Funk, der ihm einfach innewohnt. 25 Jahre NLFU werden auch in Karlsruhe gefeiert! -fd