Nein, Stillstand ist seine Sache nicht.

Trompeter Nils Wülker hat seine charakteristische Klangsprache gut zehn Jahre lang beständig weiterentwickelt. Seine Titel heißen passenderweise „Wanderlust“, „You Cannot Imagine“ oder „Pull Of The Unknown“.

Oft sprühen sie nur so vor Energie, Experimentierfreude und vibrierenden Sounds. Doch auch sanfte, melodische Töne finden Raum. Passend zum aktuellen Konzertalbum „Decade Live“ ist der Trompeter nun auch auf Tour. -er