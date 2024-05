Die 1991 von Gitarrist Micke Danielsson formierten Schweden sind zum Synonym für rasanten Skatepunk geworden.

Ihre teils düsteren, aber stets packenden Melodien zu problembehafteten Texten haben sich über die Jahre zum Markenzeichen von No Fun At All entwickelt. Gäste: die US-High-Energy-Rock’n’Roller The Drowns. -pat