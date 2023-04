No Playback Festival 2023

Mit 13 Kapellen aus der Sparte „Harte Gitarre“ geht zum zweiten Mal das „No Playback Festival“ über die Kulturhallen-Bühne in Remchingen.

Tag eins wird ein besonderer für alle Manowar-Fans: Während sich Eric Adams und Joey DeMaio gerade mit der Single „Laut und hart, stark und schnell“ explizit bei ihren deutschen Fans bedankt haben, lässt ein anderes Gründungsmitglied zum 35. Jubiläum von „Kings Of Metal“ die „Battle Hymns“ rund um „Hail And Kill“ aufleben: der 1989 bei den True-Metal-Begründern ausgestiegene Ross „The Boss“ Friedman!

Klassischen Heavy Metal zocken die Polen Crystal Viper um Sängerin und Gitarristin Marta Gabriel; female fronted sind auch die Rock’n’Roller Sanhedrin aus New York. Die Thrash- und Speed-Fraktion bedienen Trauma, Rezet und Hell Patröl. An Tag zwei zelebriert die NWOBHM-Legende Raven zum 40. Jubiläum ihr 83er Meisterwerk „All For One“ in voller Länge. Außerdem im Line-up: Die Thrash- und Death-Metal-Queen Sabina Classen und Holy Moses, Contradiction (Thrash), Vicious Rumors und die allesamt im Kommen begriffenen Traitor (Trash), Tarchon Fist (Heavy) und Act Of Creation (Death-Thrash). -pat