No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.
Übers Vorgängerwerk „Promises“ (2020) zog der „Rolling Stone“ das Fazit: „Jeder Song ein Lagerfeuerleuchten“!
Verwurzelt in Alternative-Country, Indierock und Singer/Songwriter-Melancholie, hat das Quartett seinen Stil gefunden: zweistimmiger Gesang von Singer/Songwriter Pete Jay Funk mit Geigerin Heike Wendelin trifft auf den trockenen Groove von BNN-Kulturmann Andreas Jüttner (Bass) und Frank Schäffner (Drums). -pat
Fr, 16.1., 20 Uhr, Jazzclub, Karlsruhe
tickets.inka-magazin.de
