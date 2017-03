Nora Gomringer & Philipp Scholz

Ein alter Bekannter in neuen Klamotten.

Nora Gomringer und Philipp Scholz geben Lyrik & Jazz ein Facelifting. Die Deutsch-Schweizerin lebt in Bamberg und publiziert Gedichte mit einem Hang zum Skurrilen, etwa in ihren Monster Poems oder „Morbus“, dem lyrischen Krankheiten-Kompendium. Scholz ist Schlagzeuger und wird die Dichterin in ihrem Vortrag animieren, pointieren und bei Gelegenheit auch mal stören. Auf der Vorleseliste stehen Klassiker, Lyrik-Experimente und Texte von Gomringer herself. -fd