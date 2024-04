Nun-„Auswärtsspiele“ @ Pasobau

Der Oststadt-Kulturraum feiert sich bei zwei „Auswärtsspielen“ auf dem Schlachthof.

Weil ihr Fokus auf Songwriting und Recording ausgerichtet ist, sind Konzerte des Karlsruher Duos How I Left derzeit äußerst rar. Fürs Nun machen Julian Bätz (Gesang/Gitarre/Klavier/Orgel) und Michy Muuf (Drums) eine Ausnahme von der Regel – und so trifft beim Auswärtsspiel im Pasobau Slackerfolk auf eingängigen Indie-Pop, der vor allem Fans von The Cure, Wilco oder Ben Kweller ein wohliges Bauchgefühl beschert. Und vielleicht gibt es schon ein paar neue Songs zu hören (Fr, 26.4., 21 Uhr)!

Der ausverkaufte Nun-Auftritt von Mooneye im April 2023 war erst der zweite in Deutschland überhaupt. Diesmal präsentieren die Alternative/Indie-Belgier um Frontmann Michiel Libberecht ihr im Februar erschienenes Album „Come With Me And Hide“ (Sa, 27.4., 20.30 Uhr). -pat