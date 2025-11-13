Zuletzt gastierten die Experimental-Noise-Post-Rock-Finnen 2024 bei einer „Dudefest“-Clubshow im Jubez.

Diesmal heißt ihr KA-Tourstopp P8. Das Duo erschafft rhythmische, aber rohe und eigenwillige Klangwelten aus Tom Brookes verschlungenen Loops, kombiniert mit Tuomas Kainulainens energetischem Schlagzeugspiel.

Das brandneue Nyos-Album „Growl“ behält diesen Ansatz bei, setzt aber auf einen dichteren, vielschichtigeren und strukturierteren Sound mit mehr Augenmerk auf Atmo und Spannungsbogen. -pat