Oh wie schön wär’s Zeltival 2021

Nach sieben Monaten Zwangspause hat das Tollhaus Anfang Juni seine mehrstufige „Rekultivierung“ aufgenommen.

Anknüpfend an den Kultursommer 2020 heißt es seit 24.6. zum zweiten Mal und noch immer etwas wehmütig „Oh wie schön wär’s Zeltival“, wobei man sich einem regulären Sommerfestival neben dem Tollhaus zusehends annähert: Mit sieben Wochen länger und internationaler als im Vorjahr reihen sich bis Mitte August mehr als 30 Veranstaltungen aneinander, dazu gibt’s sonntägliche Livemusikbiergartenabende unter dem Motto „Musical Gardening“ (4./11./18./25.7., 17 Uhr). Weiter im Konjunktiv geht es mit Black Sea Dahu (Do, 1.7., 20.30 Uhr), der Dreampop-Band um die Züricher Singer/Songwriterin und Gitarristin Janine Cathrein und ihrem feinsinnigem Indie-Alternative-Folk. Dazu vereint das Programm zahlreiche Nachholtermine.

Götz Alsmann (Mo, 5.7., 18.30+20.45 Uhr, Nachholtermin vom 28.6.20) widmet sich den deutschsprachigen Liebesliedern; der in New York lebende Trompeter Frank London spürt mit „Ghetto Songs“ (Fr, 9.7., 20.30 Uhr; Nachholtermin vom 18.7.20) dem vor 500 Jahren in Venedig entstandenen Begriff und seiner Musikkultur nach; die Hamburger Streicher des Kaiser Quartetts (Sa, 10.7., 20.30 Uhr; Nachholtermin vom 5.4.20/5.2.21) peppen Klassik mit Pop, Disco und Electronika auf; Branford Marsalis (Do, 15.7., Nachholtermin vom 14.7.20) zeigt mit seinem unverkennbaren Saxofonspiel, warum er als einer der wichtigsten Instrumentalisten des zeitgenössischen Jazz gilt; die 2020er „Kleinkunstpreis“-Gewinnerinnen Julia Gámez Martín und Ariane Müller alias Suchtpotenzial (Sa, 17.7., 20.30 Uhr, Nachholtermin vom 12.3.21) vollziehen ihre „Sexuelle Belustigung“ mit virtuosen Gesangsduellen und derben Wortgefechten; Mayra Andrade (Mi, 21.7., 20.30 Uhr, Nachholtermin vom 30.7.20) breitet von ihrer Heimat, den Kapverdischen Inseln, über den europäischen Pop hin zum brasilianischen Tropicalismo mit kreolischen, englischen und portugiesischen Lyrics die musikalische Weltkarte aus und nach dem Trio um Schlagzeuger Wolfgang Haffner (Sa, 24.7., 20.30 Uhr, Nachholtermin vom 24.4.20/4.6.21) darf Frank-Markus Barwassers Alter Ego Erwin Pelzig (Fr, 30.7., 20 Uhr, Nachholtermin vom 7.11.20) den Finger auf den „Wunden Punkt“ legen.

Tipp: das für nur zehn Euro zu habende holländische Hip-Hop-Rock-Reggae Quintett Chef Special (Fr, 16.7., 20.30 Uhr, Nachholtermin vom 17.7.20). Außerdem bringt der Juli die eintrittsfreie szenische Lesung „Isaaks Weg“ (Di, 6.7., 20 Uhr) über „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit beispielhaften Karlsruher Stationen, die „Anstalts“-bekannte Katie Freudenschuss (Sa, 31.7., 20.30 Uhr), die „Latin Grammy“-prämierte sechsköpfige kubanische A-cappella-Gruppe Vocal Sampling (Do, 29.7., 20.30 Uhr) auf 30-Jahre-Jubiläumstour und die Jazzclub-Local-Hero-Allstars aus dem „Soulcafé“ (Mo, 26.7., 20 Uhr). Eine weitere gesonderte Empfehlung geht an das in Koop mit dem Kohi auf die Bühne geholte Essener Psychedelic-Rock-Trio International Music (Mi, 7.7., 20.30 Uhr), dessen Album „Ententraum“ jüngst die Feuilletons erobert hat. Im Gegenzug meldet sich eine der beständigsten deutschen (Fusion-)Bands nach zehn Jahren Studiopause zurück: Kraan (Do, 8.7., 20.30 Uhr) präsentieren „Sandglass“. Ebenfalls neues Material am Start haben Fortuna Ehrenfeld (Mi, 28.7., 20.30 Uhr). Deren Auftritt war ein Höhepunkt beim letztjährigen „Oh wie schön“; nun feiert das Poesie-Pop-Trio um den passionierten Schlafanzugträger Martin Bechler „Die Rückkehr zur Normalität“.

Wegen Krankheit abgesagt haben die vier Berliner Ü53-ArtistInnen, die die uncharmante Frage „Wie lange können Sie das eigentlich noch machen?“ (Fr+Sa, 2.+3.7., 19 Uhr; So, 4.7., 15 Uhr) auf die spektakuläre Art beantworten wollten. Kurzfristig vereinbart wurde dagegen das Gastspiel von Hubert Achleitner alias Hubert von Goisern (So, 4.7., 11 Uhr), der bei einer Matinee aus seinem Debütroman „Flüchtig“ liest und sich mit SWR1-Moderatorin Barbara Scherrer unterhält. -pat