Olicía aus Dresden sind mit ihrer Musik unablässig auf der Suche nach neuen Ideen; ihre Songs werden dabei zu immer neuen Fassungen, Formen und Erkundungen von Gefühlen und Lebensumständen.

Das Debütalbum der beiden Multiinstrumentalistinnen Anna-Lucia Rupp und Fama M’Boup, „Liquid Lines“ (2021), bewegt sich im Spannungsfeld zwischen menschlicher Stimme, akustischen Instrumenten, freier Improvisation und dem Einsatz moderner elektronischer Möglichkeiten.

Elektroider Soul, verspielter vielsprachiger Global-Pop, die Ergriffenheit des Folks und ein dem Jazz entlehnter Ansatz der Improvisation. All diese disparaten Elemente vereinigen sie in erstaunlich konzisen, direkten und emotionalen Popsongs. Das zweite Album „Out Of The Blue“ erscheint im November. -rw