Omar Sosa &  Quarteto Afro Cubano

Omar Sosa zählt zu den großen Stimmen des modernen Afro-Cuban-Jazz.

Mit seinem Quarteto entfaltet der in Kuba geborene und international gefeierte Pianist eine faszinierende Mischung aus Latin-Jazz, Weltmusik, traditionellen afrikanischen Klängen und modernen Einflüssen wie Hip-Hop und Elektronik.

