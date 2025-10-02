Omar Sosa & Quarteto Afro Cubano
Popkultur // Artikel vom 02.10.2025
Omar Sosa zählt zu den großen Stimmen des modernen Afro-Cuban-Jazz.
Mit seinem Quarteto entfaltet der in Kuba geborene und international gefeierte Pianist eine faszinierende Mischung aus Latin-Jazz, Weltmusik, traditionellen afrikanischen Klängen und modernen Einflüssen wie Hip-Hop und Elektronik.
Im großen Saal spielen am Do+Fr, 2.+3.10. Eure Mütter. -rw
Do, 2.10., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
