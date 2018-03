Omer Klein Trio

Ein Klaviertrio ist ein Klaviertrio ist ein Klaviertrio.

Und das von Omer Klein ist ein ganz besonders gutes. Der in Israel geborene Kosmopolit und Meister an den Tasten stellt mit seinen langjährigen Bandkollegen Haggai Cohen-Milo (Bass) und Amir Bresler (Drums) das aktuelle Album „Sleepwalkers“ vor.

Der erste Titel „Wonder And Awe“ liefert die perfekte Beschreibung für das, was der Hörer fühlt. Die Fülle an sinnlichen Melodien und lebendigen Grooves lässt einen immer wieder staunend und verzückt zurück. -er