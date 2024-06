„Open-Air-Musiksommer“ im Rantastic-Eventbiergarten 2024

Überwiegend lokale Bands – ob Größen aus der Region oder Newcomer – geben sich mittwochs und dieses Jahr im August auch donnerstags sowie an ausgewählten Dienstagen bis Ende September ein Stelldichein auf der Livebühne im Rantastic-Eventbiergarten.

Weiter geht’s bei Barbetrieb und Wohlfühlgerichten mit der sechsköpfigen Hauenebersteiner Kultformation Ass Fiddle Johnsons (Mi, 3.7.) und ihrem breiten Repertoire an Gitarrenrocksongs der vergangenen Jahrzehnte. Sarah Bugar (Di, 9.7.) präsentiert das Debütalbum „Everything New Only Starts With An End“ (Pop/Indie/Electronic) und nach Singer/Songwriter Walter Irion (Mi, 10.7.) klappert das Duo Fine Carma (Mi, 17.7.) die Genres von Jazz und Soul über französische Chansons und italienische Balladen bis hin zu Pop-Highlights ab. Masons Delight (Mi, 24.7.) mit den Schwestern Selina, Melanie und Steffi Maurer schöpfen aus sieben Jahrzehnten Musik; die Karlsruher Leuchtstoffmöhre (Do, 25.7.) zocken ihr Ska-Rock-Crossover-Funk-Gemisch, gefolgt von den „Fest“- und „New Pop Festival“-erprobten Endeffekt (Mi, 31.7.).

No Fridge (Mi, 7.8.) sind eine Rock-Coverband aus Stuttgart/Böblingen; Freigang (Do, 8.8.) aus dem Raum Rastatt/Bühl lassen die Musik aus jener Zeit aufleben, als Jimi Hendrix die Gitarre neu erfand; Acoustic Blend (Mi, 14.8.) drehen Rock, Soul, Jazz und Pop den Strom ab und nach dem Baden-Badener Wahlfranzosen Ralf Hartmann (Mi, 21.8.) im folkigen Rocktrio lässt das Vater-Tochter-Gespann Wally & Ami Warning (Do, 22.8.) sein multikulturelles Singer/Songwriter-Crossover mit Anklängen von Reggae, Soul, Latin und Gospel hören. Revolution Of A Dream (Mi, 28.8.) um Frontfrau Lisa Schönherr stehen für (Hard) Rock; die Karlsruher Queens And Bandits (Mi, 4.9.) covern Rock- und Popsongs und nach Omnitah (Mi, 11.9.), der 25. Künstlerjubiläum feiernden, aus Schweden stammenden Singer/Songwritern mit ungarischen Wurzeln, beenden Acoustic Something (Mi, 18.9.) mit ihrer „Acoustic Fusion“ den „Open-Air-Musiksommer“.

Einlass ist ab 18 Uhr, Showbeginn um 19.30 Uhr. Die Konzerte werden bei schlechtem Wetter nach drinnen verlegt. Eintritt frei, Hutspende und Reservierung via www.rantastic.com erwünscht. -pat