Open Hertzlab & Turns – Pulsing, Aching, Exercising

Wer es noch nicht mitbekommen hat: In der ZKM-Musik, sprich dem Hertzlab, tut sich einiges, was jenseits des bisherigen akademischen Rahmens an akusmatischer Musik so verhandelt wurde.

Free minded, hier gibt’s die Zukunftsszenarien von dem, was mal Konzert oder Clubbing war – oder hier wieder ist. Zu erleben z.B. beim „Open Hertzlab“, wenn einmal im Monat Technologie, Musik und Klangkunst hautnah zu erleben sind oder sich Gastkünstler vorstellen (Fr, 16.5., 15-18 Uhr). Kurz danach und im Rahmen des „Effekte“-Festivals folgt die nächste Ausgabe der „Turns“-Edition: Mit dem Konzert „Pulsing, Aching, Exercising“ wird erkundet, wie uns Rhythmus, Frequenzen und Vibrationen stimulieren. Wie gehen Klänge unter die Haut und formen unser Wohlbefinden? In einer Reihe außergewöhnlicher Performances verschmelzen Sehen, Hören und Fühlen zu einem multisensorischen Erlebnis, das Wissenschaft und Musikforschung miteinander verwebt. In Koop mit der HfM (Mo, 19.5., 19 Uhr, ZKM, Eintritt frei). -rw