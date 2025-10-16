Um hypnotische Krautrockrhythmen mit der chaotischen Intensität des Black Metals zu verschmelzen, muss man aus Finnland kommen.

So kreieren Oranssi Pazuzu einen Sog aus komplexen Texturen und dunklen Klangfarben. Ihr neuestes Album „Muuntautuja“ (2024) zeigt, was zeitgenössischer Metal auch sein kann: Riffs, Blastbeats und brutaler Noise treffen auf ratiniert-skulpturales Sounddesign, das gleichzeitig mechanisch und organisch, verträumt und albtraumhaft ist; in Kompositionen, die zwischen immersiven Minimalismus und explosiven Höhepunkten oszillieren. -pat