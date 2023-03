Organisch – Elektronisch: Angela Aux II & Digital Culture

Angela Aux hat sich neu erfunden. Als Angela Aux II tauscht Florian Kreier Kleid und Perücke gegen ein Alienkostüm ein und kündet von der Zukunft.

„Introduction To The Future Self“ ist eine transmediale Sci-Fi-Erzählung, in der Literatur, Game, Experimentalfilm, Hörspiel, Bühnenbild und Popmusik zu einem weirden Gesamtkunstwerk zusammenfallen. Musikalisch wurzelt das bei Velvet Underground und Beck genauso wie im Anti-Folk der 2000er. Am Tag nach dem Konzert ist Florian Kreier Teil des Symposiums „Digital Culture“.

Anlass ist die neue Veranstaltungsreihe „Organisch – Elektronisch“ im Tempel, die mit Konzerten, DJ-Abenden und Workshops elektronisch-digitale Musikkultur auf ihr Verhältnis zum „Organischen“ in der Musik untersucht und dabei ein junges Publikum in den Karlsruher Westen zieht. Mit dabei auf dem Panel ist auch Kulturamtsleiterin Dominika Szope; und auch das Publikum ist eingeladen, eigene Beiträge beizusteuern. Danach gibt’s Drinks und Musik zum entspannten Wochenendausklang. -fd