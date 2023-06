Organisch – Elektronisch: Arnaud Rebotini

Arnaud Rebotini ist ein musikalischer Tausendsassa.

Seit fast drei Jahrzehnten hinterlässt der Franzose seine Spuren in verschiedenen Haupt- und Nebenströmen der elektronischen Musik. Als Teil des Duos Black Strobe verstrahlte er mit Ivan Smagghe zahllose Dancefloors seit den Nullerjahren. Dem zuvor gingen Solo-Techno-Maxis und 2000 ein erstes avantgardistisches Album unter dem Pseudonym Zend Avesta.

In den vergangenen Jahren komponierte Rebotini Musik fürs Kino und arbeitet eng mit dem Regisseur Robin Campillo für die Filme „Eastern Boys“ und „120 Battements par minute“. Letzter erhielt den „Großen Preis der Jury“ in Cannes – Arnaud Rebotinis „Smalltown Boy“-Remix hängt seitdem fest in vielen Cineastenohren. -fd