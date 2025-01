Organisch – Elektronisch: David Eckstein

David Eckstein ist ein Electronic-Singer/Songwriter aus Karlsruhe, der Berliner EDM à la Monolink oder Koletzki, französischen House und Dance wie Daft Punk liebt.

Seine musikalische Reise führte ihn von Rolling-Stones-Covers im Jugendzentrumsproberaum über Death-Metal-Gigs zu stundenlangen Rock-Sets in Irish Pubs nun zur tanzbaren elektronischen Musik. Freiheit findet er im Abtauchen in Synthesizer-Lines, 808-Beats und generell in seinem kleinen Studio. -rw