„Organisch – Elektronisch“ feat. David Eckstein

David Eckstein ist ein Electronic-Singer/Songwriter aus Karlsruhe.

Er liebt Berliner EDM à la Monolink oder Koletzki, französischen House und Dance wie Daft Punk oder NTO und in erster Linie liebt er Musik und das schon sehr lange. Seine eigene musikalische Reise führte ihn von „Rolling Stones“-Covers im Jugendzentrumproberaum über Death-Metal-Gigs in verboten dunklen Venues zu stundenlangen Rocksets in Irish Pubs und akustischem Fingerpicking in intimster Atmosphäre – und nun zur tanzbaren elektronischen Musik.

Freiheit findet er im Abtauchen in Synthesizerlines, 808-Beats und generell in seinem kleinen Studio, wo die Musik in den kleinen Pausen des Alltags entsteht. Live zu spielen ist für Eckstein immer noch das Beste! -rw