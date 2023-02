Organisch – Elektronisch: Julian Maier-Hauff

Der aus Freiburg stammende Elektronikakomponist und ausgebildete Jazztrompeter Julian Maier-Hauff, der ab und an schon in Karlsruhe gastierte (Monk, Stadtmitte, Jazzclub), ist einer der feinnervigsten Techno- und Elektro-Producer des Landes und steht auch für Songwriter-Techno-Perlen wie „Digging For Gold“.

Live überträgt er sein System des freien Spiels auf den elektronischen Klangapparat, sodass ein handgemachter, vielseitiger, authentischer und treibender Sound entsteht. Frei von Computern und vorbereiteten Tracks wandelt er die Eindrücke des Augenblicks direkt in deepe Beats um, die mit dem Klang von Instrumenten angereichert werden. -rw