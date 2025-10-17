Organisch – Elektronisch: Monokrom

Im Rahmen der Reihe mit elektronischer Livemusik schaut eine Elektronikband im Tempel vorbei, die zu viert mit einer Menge Effektgeräten, aber klassischen Instrumenten wie Drums, Bass, Keys und Vocals Techno, Organic House und Breakbeat auf die Bühne bringen.

Ihre komplett eigenen Kompositionen werden mit nahtlosen Übergängen wie in DJ-Sets verknüpft. Ihre Konzerte sind ein Erlebnis zwischen Techno und Gesang, Band und DJ, Show und Rave, Gänsehaut und Trance, die 2022 gegründete Band hat neben vielen Clubshows auch Festivals wie „Fusion“ oder „Nation Of Gondwana“ gespielt. -rw