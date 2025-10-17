Organisch – Elektronisch: Monokrom

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Monokrom (Foto: Anton Deyss)

Im Rahmen der Reihe mit elektronischer Livemusik schaut eine Elektronikband im Tempel vorbei, die zu viert mit einer Menge Effektgeräten, aber klassischen Instrumenten wie Drums, Bass, Keys und Vocals Techno, Organic House und Breakbeat auf die Bühne bringen.

Ihre komplett eigenen Kompositionen werden mit nahtlosen Übergängen wie in DJ-Sets verknüpft. Ihre Konzerte sind ein Erlebnis zwischen Techno und Gesang, Band und DJ, Show und Rave, Gänsehaut und Trance, die 2022 gegründete Band hat neben vielen Clubshows auch Festivals wie „Fusion“ oder „Nation Of Gondwana“ gespielt. -rw

Fr, 17.10., 20 Uhr, Tempel, Karlsruhe

Anfang « Antimatter | Lurch » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 2 und 4?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …
Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Lurch

Lurch

Popkultur // Artikel vom 30.10.2025

Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.

Weiterlesen …
The Blue Mule

The Blue Mule

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Blues von Willie Dixon, Soul der Commitments, Songs von Tom Waits u.v.a. Funde der Musikgeschichte prägen das Programm.

Weiterlesen …
Monokrom (Foto: Anton Deyss)

Organisch – Elektronisch: Monokrom

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Im Rahmen der Reihe mit elektronischer Livemusik schaut eine Elektronikband im Tempel vorbei, die zu viert mit einer Menge Effektgeräten, aber klassischen Instrumenten wie Drums, Bass, Keys und Vocals Techno, Organic House und Breakbeat auf die Bühne bringen.

Weiterlesen …
Dave Hause (Foto: Jesse Deflorio)

Dave Hause

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Einen Tag vor dem lange ausverkauften zehnten Jubiläumskonzert des Karlsruher Rappers Haze kommt mit dem Ex-Gitarristen der HC-Band Paint It Black ein gereifter US-Singer/Songwriter, der sich seit 2010 seiner Solokarriere zuwendet.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper