Ostern im P8

Eine spannende Death-Metal-Band aus Italien eröffnet am Karfreitag das Osterprogramm im P8.

Die wuchtigen, experimentellen, mit dissonanten Riffs und abrupten Breaks polyphon geschichteten Rhythmen sind schwere Kost, aber sicher mit das Beste, was Death Metal derzeit zu bieten hat! Support: Devoid Of Thought mit „Oldschool Cosmic Death Metal“ (Fr, 29.3., 21 Uhr).

Tags drauf schaut das vierköpfige Duo Nina Marie vorbei. Die Band um Marten (Turbostaat) und Thomas (Beatsteaks) gibt es schon seit 20 Jahren, jetzt spielen sie endlich live – Punkrock (Sa, 30.3.).

Am Ostersonntag lädt „Flint Aggression #2“ (31.3.) zur Hardcore-Ostersause. Mit dabei sind die fünf Bands Venlafvckscene (Grind Punk, Ruhrpott), Moral Bombing (Emoviolence, Dortmund), Mess Of Mankind (Crust, Nürnberg), Black Square (Postpunk, NRW) und The Prim (Powerviolence, Erfurt). -rw