Otay Onii X Thisquietarmy
Popkultur // Artikel vom 12.12.2025
Dieses Crossover der in Berlin lebenden chinesischen Performancekünstlerin und Musikerin Lane Shi Otay Onii und des in Montreal ansässigen Eric Quach entstand 2023 während dessen „Projekt-Hypnodrone“-Europatournee.
Ursprünglich als Opening-Act engagiert, trat Otay Onii bald gemeinsam mit dem Ensemble auf und wurde zu einer wichtigen Mitwirkenden am Album „The Problem Is In The Sender – Do Not Tamper With The Receiver“ (2024). Das Ergebnis ihrer weiteren Kollaboration ist nach „Howl And Tell“ vom Juni das im Dezember zur EU-Tournee veröffentlichte „Serpents And Shallows“.
Otay Onii ist aktuell Teil der Opernperformance „Sancta“ der Künstlerin Florentina Holzinger und tourte zuletzt im Oktober als Teil der US-Doom-Band Fórn durch Europa; Thisquietarmy ist seit 20 Jahren in Sachen experimenteller elektronischer und Free-Jazz-inspirierter Heavy-Drone-Gitarrenmusik unterwegs. -pat
Fr, 12.12., 21 Uhr, P8, Karlsruhe
