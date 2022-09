Mit ihrer Super-Otto-Hymne haben die rappenden Electro-Pop-Antihelden aus Freiburg 2013 den 08/15-Normalbürger hochgehen lassen.

Über die Jahre zum Quartett geschrumpft und zur Indie-Pop-Band erwachsen, feiern Otto Normal die Release-Party ihres neuen Albums „Future Shit“ in Karlsruhe. Ein „ekstatischer Befreiungsschlag mit Easy Going“ ist die selbstgesteckte Messlatte. Support: Adrian Habich (Folk-Pop/Pop-Rock).



