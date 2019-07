Der IDM- und Breakcore-Musiker aus Miami mit wenig rühmlicher, aber nur entfernter deutscher Verwandtschaft, gilt als „The Gangster Of DSP“.

Denn Otto von Schirach ist „Laptop-Terrorist“: Was er mit exzessivem Sampling am heimischen Mac so an Darktronics fabriziert, beschreibt laut.de soundmalerisch als „verzerrt-verstörendes DSP-Gebrösel“ und „digitales Hardcore-Geknusper“, bei dem auch schon mal Porno- und Horror-Schnipsel zu einem elektroid-tanzbaren Klangmischmasch verquickt werden. „Spooky Shit“! Zitat Ende. Debütierender Support: Spatz aus KA. -pat