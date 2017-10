Groß rauskommen ganz ohne Label?

Geht, wie auch das kalifornische DIY-­Metalcore-Quartett Our Last Night um Sänger Trevor Wentworth vormacht. Ihr Sound vereint die Energie von Bring Me The Horizon mit dem Pop-Appeal von Linkin Park, denen sie ebenso bemerkenswerte Coverversionen abgetrotzt haben („Heavy“) wie Adele („Skyfall“), Ed Sheeran („Shape Of You“), Justin Bieber („Sorry“) oder Taylor Swift („Look What You Made Me Do“). Mit von der Partie sind außerdem die gleichfalls im Post-Hardcore-Umfeld verorteten ­Blessthefall und The Color Morale. -pat