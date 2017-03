Kurz vor der mit Ansage ausverkauften dritten Baboon-Show schauen Ian McIntosh und seine rundumerneuerten Owls By Nature in Plüschis Hackerei vorbei.

Musikalisch geht’s auf dem vielsagend „The Great Divide“ betitelten vierten Album ein paar Schritte Richtung Rock’n’Roll, wobei die Kanadier Folk und Country keinesfalls den Rücken kehren. Support: Worst Days Down und Special Guest Mike Nash. -pat

INKA verlost zum Hackerei-Konzert der Owls By Nature zweimal die neue CD. Teilnahme per E-Mail bis Fr, 31.3. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „The Great Divide“. Postadresse nicht vergessen!