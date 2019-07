Mit ihren eingängigen Songs aus harten Riffs und melodiösen Refrains hat sich das aus den „Fire On Dawson“-Überresten Max Siegmund (Drums) und Niklas Reinfandt (Bass) entstandene Karlsruher Quartett seit 2015 seine Identität zwischen 90er-Grunge und modernem Rock erspielt.

Bei der Release-Show präsentieren OX den „Rewind To Overwrite“-Nachfolger „Breaking Point“ erstmals in voller Länge live, ehe das Zweitwerk dann am 12.9. auf allen gängigen Plattformen erscheint. -pat