Auf internationalen Hardcore getrimmt ist das P8 den Sommer über.

Die oldschooligen Karlsruher Final Nail supporten die Spanier Meltdown (Do, 2.8., 19 Uhr); aus Tschechien schauen Empty Hall Of Fame und Make Xpeace (Do, 13.9., 19 Uhr) in der Nordstadt vorbei. Einschlägig wird’s auch am Fr, 3.8. ab 21 Uhr mit den UK-Gästen Rope (Post-Hardcore) und Cavalcades (Screamo) sowie 00y 18 (Experimental Sludge) aus Österreich; Backyard Bookings hält es bei seiner Vol. IV (Mi, 8.8., 20 Uhr) mit Waste, Exposure und Domain straight edge.

Außerdem gibt’s einen Doppelgig der Leipziger Oi!-Gruppen Fontanelle und Sharp X Cut (Sa, 21.7., 20 Uhr). Eine Extra-Einladung geht je an Sunna Huygens politisch-poetisches Kabarett „Horizont – Geschnitten oder am Stück“ (Fr, 17.8., 17 Uhr) und das-Electronic-Punk-Performance-Konzert der Hamburger Queer-Gruppe Gladbeck City Bombing (Fr, 14.9., 20 Uhr). -pat