In der von vorneherein temporären Spielstätte Pennsylvaniastraße ist fürs P8 jetzt doch schon am Jahresende Schicht.

Nachdem die GEM vor Weihnachten angekündigt hat, den Mietvertrag mit dem Verein Panorama nicht zu verlängern und im Januar 2021 die Abrissarbeiten auf dem Areal C einzuläuten. Bis dahin geht’s aber unbeirrt weiter: Auf das doomige Trio Cult Of Salem, Moribund Mantras (beide Stuttgart) und Orso (Lausanne; Sa, 15.2., 21 Uhr) folgt das „Psyka“-Date mit Alters (Prog-Rock, Warschau) und Alpha Nord (KA; So, 23.2., 21 Uhr).

Ein Extratipp geht auch ans Benefiz-„Horrorpunk Festival“ (Sa, 7.3., 20 Uhr). Außerdem präsentiert Iwishicouldstay Rivers & Tides (Emo, Regensburg; So, 8.3., 20 Uhr); Cavity Search (Hamburg) und Überdosis (Stuttgart; Sa, 29.2., 21 Uhr) bedienen die Garage- und Deutschpunk-Fraktion. Und nach dem „P8 Friday Fever“ mit dem Fuzz-Pop-Dreier Astroboy (Berlin) und den Orgelrockern Stonehenge (Potsdam; Fr, 13.3., 20 Uhr) gibt’s „Violent Poetry“ von Laudare (Leipzig), die düster und brachial Screamo mit Post-Metal mischen, während sich Patroness (Antwerpen) auf Doom und Sludge (Sa, 14.3., 21 Uhr) einschießen. -pat