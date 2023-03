Schweres Geschütz mal ganz ohne jede Diskussion.

Nachdem sich Witchfucker Anfang 2022 in Coltaine umbenannt haben, spricht nichts mehr gegen den Auftritt der Doom/Psych-Band „from the depths of the Black Forest“. Dazu gibt’s Heavy Rock, Folk und Analog Machines Jam von Kariti, Yrah und Low Voltage Surprise (Sa, 11.3., 20 Uhr) im Kunst- und Kulturzentrum Schauenburgstraße.

Die Finnen Nyos und die Norweger La Casa Fantom bewegen sich im Noise-/Post-/Math-Rock-Kosmos (Mi, 15.3., 19 Uhr), dann werden bei Empathische Empörtheit, Oba Boba & die Abgründe und Véto Noir Wave-, Punk- und Antifolk-Töne angeschlagen (Fr, 17.3., 20 Uhr). Mit „Wandergitarren-Hardcore“ und „Nylonsaitenpunk“ kündigt sich das Kreuzberger Trio Acht Eimer Hühnerherzen um Terrorgruppe-Gitarrist Johnny Bottrop an (Fr, 31.3., 20 Uhr). P8-Empfehlung des Monats: Alec Empire alias The Destroyer und Björn Peng (Sa, 18.3., 20 Uhr). -pat