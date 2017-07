Das P8 in der Nordstadt hat sich die kleine Sommerauszeit schon Anfang Juni genommen.

Zum erneuten Auftakt feiert der veranstaltende Verein Panorama erstmal sein „Sommerfest“ (Sa, 15.7., 14 Uhr) und nach dem „Umsonst-Flohmarkt“ (Sa, 22.7., 8 Uhr) präsentiert die Big Yard Crew bei ihrer „Yardie Vibz“-Reggae-Dancehall-Party die Liveshow des Jamaikaners Savage Savo aka Mr Culu Culu (Sa, 29.7., 23 Uhr).

Wer lieber bangt statt daggert, merkt sich die beiden Franzosen Low Relief (Post-Hardcore; Do, 17.8., 20.30 Uhr) und Mort Mort Mort (Post-Metal; So, 27.8., 20 Uhr) vor. Letztere kennt der eine oder andere noch als Aussitôt Mort, aber auch nach dem Namenswechsel bietet das Quartett Knallermucke für die Post-Fraktion sowie alle Screamo-Kids! Support: Rêche aus Erlangen. Die harte Schiene fahren außerdem die Münsteraner No Sun Rises (Blackened Crust) und die Leipziger Rhythmic Ceremonial Ritual (Bleak Noisze/Sa, 26.8., 21 Uhr). -pat