Volles Programm im P8!

Am Sa, 18.11. ab 21 Uhr gibt’s Hardcore mit Younger Us aus Stuttgart und Varan aus Merseburg, dazu Emopunk von Elmar aus Dresden. Am Do, 23.11. bekommen die Züricher Postpunks Lyvten Support der Lokalhelden Messed aus Landau.

Nach dem Madness Meeting (Drum’n’Bass) am Fr, 24.11. ab 22 Uhr folgt am Sa, 25.11. ab 22 Uhr die letzte We-Dub-You-Session des Jahres mit dem Produzenten T-Jah aus Chemnitz: In seinen Livesets mixt er im klassischen Stil Versionen von eigenen Riddims, Kollabos mit anderen Künstlern oder Remixe über acht Kanäle auf vier Sends. T-Jah betreibt seit über zehn Jahren die Radiosendung Dubwiseradio und ist Teil des „Bass come save me“-Kollektivs.

Am Sa, 2.12. kommen dann mit Wet Spinach (Heavy Rock) und The Devil’s Rejects (Punkrock) zwei Bands aus Linz in die Nordstadt; ebenfalls ein Konzertdoppel spielen am 7.12. Gaffa Ghandi (Dresden, Funk) und die Noise-Metaller Morkobot aus Italien sowie Ein gutes Pferd (Berlin, Punk) und Dead Koys (Dortmund, Emo/Hardcore) am Sa, 9.12. ab 20 Uhr. -rw