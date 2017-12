Mit einem Punk-Dreier startet das P8 in den Winter.

Paddeln ohne Kanu aus Baden-Baden bringen ihr erstes (Deutschpunk)-Album mit, weiter am Start sind Kuballa und Krasser Fahrstil aus Rastatt, die Punk ist Stil der Boxhamsters oder Turbostaat spielen (Fr, 15.12.).

Tags drauf (Sa, 16.12., 20 Uhr) gastieren die Hard- und Metalcore-Acts Mad At The World (Paris), World Negation, Deconvolution und Dagger In Hand. Weiter Tipps gehen an Chambers (So, 21.1., 17 Uhr) und das HC–Doppel Vlada Ina und Stolen Mind (Fr, 26.1., 20 Uhr). -rw