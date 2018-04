Die „K-Gruppe ist ja ein bisschen tot, aber manchmal machen wir Ausnahmen“.

Wer wissen möchte, was zwischen 2006 und dem eben erst verklungenen „Hildegard von Bingen Drinking“-Date so alles an Bands über die Karlsruher Alternativbühnen gegangen ist, hört bei der „Großen Retrospektive aus der Dose“ (Sa, 21.4.) rein; außerdem verrührt der Kandiszucker-„Weltschall IV“ wieder elektronische Tanzmusik von Goa über Psytrance und Acid bis Techno.

Live zur Sache geht’s dafür beim „Konzert Nr. 3“ (Fr, 27.4.) des linken Skinhead-Kollektivs Rash mit Helmut Cool, Defenders Of The Universe, Ape Me und King Chantal, dem Duisburger Post-Rock/-Metal-Doppel Kokomo und Magma Waves (Sa, 5.5.) sowie den LP-Release-Partys der beiden Karlsruher Witchfucker (Sa, 28.4./Doom) und Hester (Mo, 30.4./Post-Hardcore). Beginn je 21 Uhr. -pat