Von hinten aufgerollt werden muss diesen Monat das P8-Programm.

TV Smith (Do, 14.6., 20 Uhr), Adverts-Kopf und Genre-Pionier aus alten „God Shave The Queen“-Zeiten, lässt bei seiner KA-Visite zur Abwechslung Hacke Hacke sein und spielt unter Support des Karlsruher Singer/Songwriters Touch Of Salt diesmal in der Pennsylvaniastr. 8. Zuvor tritt das „2-Mensch-Ding Orchester“ Les Trucs (Sa, 2.6.) mit seiner Nintendocore-Show an.

Und sonst gibt’s noch: Post-Rock von Appalaches und The Clouds Will Clear (Mi, 16.5., 20.30 Uhr) sowie Reaching 62 F aus Karlsruhe und Woomera (Sa, 19.5., 21 Uhr), die US- Noisecoreler An Albatross (Sa, 26.5., 21 Uhr) und einen bunten Punk-Abend mit Lügen, Kuballa, Uberalles und You Don’t Know The Hausverwaltung (Fr, 18.5., 21 Uhr). -pat